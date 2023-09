Austraalia LNG-töötajad pikendavad streiki

Ametiühing Offshore Alliance on öelnud, et turbiin lülitus välja ühes Wheatstone’i kahest LNG-tehasest, kus maagaas veeldatakse. Rongide koguvõimsus on 8,9 miljonit tonni aastas.

Koos Gorgoni tehasega moodustavad Chevroni Austraalia LNG-rajatised üle 5% ülemaailmsest tarnest. Analüütikute sõnul kujundavad streigid vähest ohtu tarnetele, kuna on tõenäoliselt ajutised ja peamistel gaasiostjatel on piisavalt varusid. „Austraalia töövaidlus peaks kestma parimal juhul päevi või nädalaid, kuid mitte kuid, arvestades ühist huvi hoida rahavooge ja jääda usaldusväärseks tarnijaks,“ ütles ökonomist Norbert Rücker.

Töötajad pikendasid täna kuus päeva kestnud kuni 11-tunniseid streike. Järgmise kahe nädala jooksul võivad nad peatada töö kuni 24 tunniks ja keelduda olulistest töödest, näiteks veeldatud maagaasi tankerite laadimisest. Ametiühingud ütlesid neljapäeval, et nad streigivad vastusena „tööstusstrateegiale“, pidades eelkõige silmas veeldatud maagaasi eksporti. Austraalia tarneid see ei mõjuta.

Uurimisrühma EnergyQuest hinnangul on Chevroni ja tema partnerite streikide tõttu ohustatud tulu umbes 76 miljonit Austraalia dollarit (49 miljonit USA dollarit) päevas. Austraalia on maailma suurim veeldatud maagaasi eksportija, peamised ostjad asuvad Aasias. Kauplejad eeldavad, et mis tahes tarnekärped panevad Aasia ostjad konkureerima eurooplastega ja see tõstaks hindu Euroopa gaasiturul.