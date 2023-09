DelfinGroup maksab teise kvartali eest 883 000 eurot dividendi

Teise kvartali dividendi saajate fikseerimise (ex-date) kuupäevaks on 27. september. Dividendide väljamaksmise päevaks on määratud 29. september.

„DelfinGroup jätkab ettevõttele omast kaalutletud dividendipoliitikat, jaotades aktsionäridele kord kvartalis kuni 50% kasumist. Tänu strateegilisele juhtimisele ja stabiilselt kasvavale äritegevusele suurenes teise kvartali kasumist saadav dividend aasta jooksul 46%. See on selle aasta kolmas dividendimakse, viies aktsionäridele makstava kogusumma 0,0557 euroni aktsia kohta. Kokku on viimase kahe aasta jooksul pärast ettevõtte IPOt tehtud kümme dividendimakset. See tähendab, et meie investorid saavad oma investeeringult ettevõtte aktsiatesse regulaarselt tulu,“ sõnas DelfinGroupi juhatuse liige Aldis Umblejs pressiteates.