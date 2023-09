Tõnu Mertsina: Euroopa Keskpank võib olla selleks korraks oma intressimäärade tõstmise lõpetanud

Euroopa Keskpank (EKP) tõstis täna oma hoiuse püsivõimaluse intressimäära 0,25 protsendipunkti (25 baaspunkti) võrra 4 protsendini, mis on selle ajaloo kõrgeim tase. Tegemist oli kümnenda intressimäärade kergitamisega ning kokku on EKP tõstnud neid alates eelmise aasta juulist 4,5 protsendipunkti. Tänane otsus vastas Swedbanki ootustele. Samuti uskus järk-järgult üha suurem osa rahaturust intressimäära tõstmist. See peegeldus ka euribori ja selle futuuri tõusus.

Kuigi euroala inflatsioon on aeglustumas, on see jätkuvalt tublisti üle EKP inflatsiooni 2 protsendi eesmärgist. Põhiinflatsioon on kiiremini aeglustunud, kuid alusinflatsioon, millest on energia ja toit välja arvatud, liigub allapoole hoopis vaevalisemalt. See kehtib ka Eesti kohta. Meil on teatavasti põhiinflatsioon aastatagusest ligi 25-protsendisest tipust taltunud küll 4,6 protsendini (augustis), kuid sellele on paljuski kaasa aidanud energiahindade langus ja eelmise aasta väga kõrge võrdlusbaas. Inflatsiooni aeglustumist võib kogu euroalal pidurdada energia kallinemine. Varasemalt langenud naftahind on nüüd juba üle kahe kuu tõusnud ja jõudnud aastataguse tasemeni. Kiire palgakasv ja seni veel heas seisus tööturg avaldavad samuti inflatsioonile survet. Eestis soodustavad hindade kasvu ka valitsuse maksumuudatused.