Eesti ettevõtted kasutavad tehisintellekti aina rohkem

2023. aasta I kvartali seisuga on 5% ettevõtteist kasutanud vähemalt üht tehisintellekti tehnoloogiat, mis on 2% enam kui 2021. aastal, kui uuringus esimest korda tehisintellekti kasutamist uuriti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Tiina Pärson ütles, et agaramad kasutajad on suurettevõtted, kellest enam kui viiendik on kasutanud AI tehnoloogiaid. „Tehisintellekti tehnoloogiatest on enim kasutatud tekstikaevet, masinõpet (ingl k deep learning) ja pildituvastust,“ lisas ta.