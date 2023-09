Ettevõtted valitsusele: lõpetage seaduste turbomenetlus, see kahjustab majandust

Eesti kaubandus-tööstuskoda, Eesti tööandjate keskliit ning 34 ettevõtlusorganisatsiooni pöördusid vabariigi valitsuse poole, olles rahulolematud ministeeriumide õigusloome praktikaga, kus ettevõtluskeskkonda oluliselt mõjutavate eelnõude puhul jätavad ministeeriumid ettevõtlusorganisatsioonidele arvamuse avaldamiseks mõned üksikud tööpäevad.

Ettevõtlusorganisatsioonide sõnul on üksnes septembris vähemalt viiel korral antud ettevõtlusorganisatsioonidele eelnõudele arvamuse avaldamiseks kuni neli tööpäeva ning lisaks on rikutud teisi hea õigusloome põhimõtteid. Viimasel poolaastal on selliseid juhtumeid olnud veel, neist suurima mõjuga on maksuseaduste muudatuste pakett, mis sisaldas nii käibe- ja tulumaksu kui aktsiiside tõstmist.

Näiline kaasamine

„Kui ministeerium jätab huvigrupile eelnõu analüüsimiseks ja vastuse koostamiseks mõned tööpäevad, siis on tegemist näilise kaasamisega, sest nii lühike tähtaeg ei võimalda ettevõtlusorganisatsioonidel plaanitavaid muudatusi oma liikmetega põhjalikult arutada, mõjusid analüüsida ning ministeeriumidele põhjalikku tagasisidet anda,“ sõnas Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

„Olukorras, kus eksport ja majandus on mitmendat kvartalit järjest languses, peab riik võtma kasutusele meetmeid ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks, mitte vähendama ettevõtete kindlustunnet, kehtestama ja tõstma uusi makse ning tasusid,“ toonitas Palts.

Mõjuanalüüsid on pealiskaudses

Peale lühikese vastamisaja on probleeme ka eelnõude mõjuanalüüsidega – sisuline mõjuanalüüs on puuduv või on see oluliste puudustega, näiteks ei ole analüüsitud või piisavalt analüüsitud plaanitavate muudatuste mõju ettevõtetele ja nende konkurentsivõimele. Mõjuanalüüsi puudumisel või pealiskaudsuse tõttu pole plaanitav mõju selge ning on keeruline pikaajalisi strateegilisi eesmärke ellu viia.