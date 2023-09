EKP intressitõsted on läbi? Analüütikute sõnul on see võimalik, kuid välistada ei saa ka edasist tõstet

Eile otsustas EKP tõsta intressimäärasid 0,25 protsendipunkti, viidates, et baasintressimäärad on jõudnud tasemele, mis piisavalt pikalt püsides toetavad aegsasti inflatsiooni naasmist sihteesmärgi juurde. Pressikonverentsil rõhutas EKP president Christine Lagarde, et praegu ei saa nad öelda, kas intressimäärad on jõudnud tippu.