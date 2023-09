Hiina majandus näitab stabiilsust. Tarbijad ja tehased mängisid kasvus duetti

Siiski on kõik alles algusjärgus ja ühe kuu andmed ei ole piisavad, et kinnitada püsivat taastumistendentsi. On olnud ka märke, et selle aasta alguses hoogustunud kulutustegevus on hakanud vähenema, ning kinnisvarasektori kriis on probleem endiselt. Kõik see on lisandunud ootustele, et valitsuse majanduslikud stiimulmeetmed ei ole veel lõppenud, kuna mitmed majandusteadlased näevad, et võivad järgneda täiendavad intressimäära alandamised või muud meetmed.