Eesti soovib lõpetada õigusabilepingu Venemaaga

Laaneti sõnul on kindlasti küsimusi, milles asjaajamine muutuks kodanikele keerulisemaks, kuid see ei tähenda, et need küsimused jäävad lahenduseta, vaid nendega tegelemine võib nõuda rohkem aega ning täiendavat asjaajamist. „Mõnel juhul võib dokumentide hankimine muutuda keerulisemaks, aga meil on olemas sätted, mis kaitsevad inimesi olukorras, kus dokumentide saamine välisriigist on keeruline. Meil elab ka muude kolmandate riikide kodanikke, kes saavad oma asjad aetud,“ selgitas justiitsminister.