Sõiduautod muutuvad veelgi kallimaks. Mitmed väiksed autod kaovad turult juba praegu

Maanteetransport on suur õhusaaste allikas – eriti linnades, kus transport on sageli peamine õhusaaste põhjustaja. Kuigi õhukvaliteet on paranenud, puutub märkimisväärne osa eurooplastest endiselt kokku ületava saasteainete hulgaga. Seetõttu esitas Euroopa Komisjon Euro 7 määruse ettepaneku, mille eesmärk on tagada, et sõiduautod, kaubikud, veoautod ja bussid oleksid veelgi keskkonnasäästlikumad.