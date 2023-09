Teema, millest ei julgeta rääkida. Läti tootjad kurdavad kettide kiusu üle. Eestis pole seis palju parem

Pealkirjaga: „Tootjad: kui supermarket teenib toote müügist rohkem kui meie, pole see aus“ alanud lugu. Seal on juttu sellest, milliseid erinevaid lisatasusid ja trahve tuleb tootjatel maksta ning kuidas see kõik kandub edasi ka lõpphindadesse. Eesti konkurentsiameti juht Evelin Pärn-Lee ütles hiljutises intervjuus Delfi Ärilehele, et jaekaubanduse selles osas on tegemist justkui tagurpidi monopoliga – tootjal on kette hädasti vaja, sest ainus alternatiiv on müüa ise.