USA kehtestas sanktsioonid uutele ettevõtetele ja isikutele. Nimekirjas on ka eestlane

Sanktsioonide nimekirja on lisatud kokku ligi sada füüsilist ja juriidilist isikut. USA välisministeerium on lisaks kehtestanud viisapiirangud enam kui 70 Venemaa kodaniku suhtes.

Sanktsioneeritud isikute hulgas on näiteks Vene tootja JSC Transmashholdingu president Andrei Bokarev, kellel on sidemed Venemaa kaitseministri Sergei Šoiguga. Nimekirja on lisatud ka Bokarevi abikaasa. Lisaks on sanktsioneeritud ka Bokarevi äripartner Iskandar Mahmudov, kes on asutanud JSC Ural Miningu and Metallurgical Company.