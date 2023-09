Vahepeal kinni kiilunud uusarenduste turg sai hoogu juurde. Arendajad on hindu korrigeerinud

„Alates käesoleva aasta maist on müüginumbrid tõusnud ja augustis broneeriti juba kokku 175 uut korterit. See pole küll võrreldav varasema osturalliga, kuid on siiski korralik tulemus ja kui selline tase peaks jääma, siis umbes 2000 uue korteri müük aastas on pikka ajajoont vaadates üsna keskmise lähedane,“ ütles Sooman.

„Esiteks on inimesed olukorraga kohanenud, teiseks on arendajad hindu korrigeerinud ja kolmandaks pole majanduselu enam hullemaks läinud. Need komponendid on kõik määrava tähtsusega, et maksejõulised inimesed oleksid valmis taas tehinguid tegema. Küll aga tuleb tõdeda, et väga kallid arendusprojektid seisavad siiani ilma ostjateta – kaubaks lähevad korterid, mille ruutmeetrihind jääb 3000-4000 euro vahele,“ selgitas Sooman.