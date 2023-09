Swedbanki analüüs: Balti börsiettevõtete tulemused on äärmuseni polariseerunud

Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT) on olnud kuus kvartalit järjest languses. Tõenäoliselt saab meie riigi majandus sel aastal Euroopa Liidu riikidest enim kannatada, samas kui Läti ja Leedu majandused on stagnatsioonis.

Nõrgenenud majanduskeskkonnale vaatamata on tööturg püsinud tugevana, tööhõive määr on rekordtasemete lähedal ning palgakasv ei ole märkimisväärselt aeglustunud. Samas võib eksport veelgi kukkuda, mis võib mõjutada tööhõivet majanduslangusest enim kannatada saanud sektorites. Swedbanki majandusprognoosi järgi on inflatsioon taandumas ja palgad kasvavad taas kiiremini kui hinnad – see toetab edaspidi majapidamiste tarbimist.