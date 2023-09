FOTO | Uhke maja bitcoinide eest. Salapärane MTÜ müüb Vanalinnas kinnisvara

Hoone koosneb kuuest korteriomandist, aga plaanide järgi on sinna võimalik rajada mida iganes. Kuulutuses on kirjas, et müüa on ainulaadne neljakorruseline hoone turistide lemmikkohas. Tõepoolest, Raekoja plats on sõna otseses mõttes kiviviske kaugusel. Tugevam inimene võib isegi munakivi sinna välja visata. Hoone aadressiks on Kullasepa 5.

Hoovimaja on ehitatud 14. sajandil ja renoveeritud 1980. aastal. Olemas on ehitusluba ja kooskõlastatud projekt restorani ning külaliskorterite ehitamiseks. Samas võib sel olla ka muu otstarve.

Kuulutuses on öeldud, et esimene ja teine korrus üldpinnaga 226,1 ruutmeetrit sobivad toitlustamiseks. Projekt näeb ette ka tänavaterrassi paigutamise. Kahel ülemisel korrusel on pinda 269,3 ruutmeetrit ning seal võiks pakkuda lühiajalist majutust. Fotodel sisevaateid ei ole.

Müüjaks on salapärane MTÜ Salamander, mille viimane aruanne näitab, et ühing tegutseb pidevalt mõnesaja euroses kahjumis. Raha põleb. Investeering on soetatud 2021. aastal ja võetud on 2,7 miljoni eurone laen. Möödunud aastal saadi veel üle 260 000 euro laenu.

MTÜ eesmärgiks on kultuuripärandi hoidmine ja arendamine ning kinnisvara säilitamine. Sel on 70,5-protsendiline osalus ka ettevõttes Katusepapi Stuudio OÜ. Nii MTÜ kui ettevõttega seotud esile toodud isikud ei ole avalikkusele tuntud. MTÜ juht Delfi Ärilehe küsimistele loo ilmumise ajaks vastanud ei olnud. Seega jääb saladuseks, kes täpselt on bitcoini uskuva ühingu taga, kes müüb praegu üht riigi kallimat maja.