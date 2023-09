Lääne-Tallinna Keskhaigla juht dr Arkadi Popov: just noorte käes on Eesti tervishoiu tulevik

Tudengid kiidavad

Kogenud arstid teavad, et haigla juures õppima asumine tekitab selle tervishoiuasutusega hea sideme ja see loob omakorda õige eelduse just seal tööle asumiseks. Just hiljuti, 5. septembril pärjati LTKH juba teist aastat järjest Atraktiivse Tööandja kvaliteedimärgisega. Edetabeli koostamiseks viis uuringu läbi tööandja brändingu agentuur Instar ja osales üle 6000 vastaja, sealhulgas üliõpilased ning kutsekooliõpilased.

Haigla töötaja heaolu on ravialusega võrdsel pulgal

„Tahame, et töötaja oleks rahul ja motiveeritud, ning seetõttu panustame, et meie töökeskkond oleks atraktiivne nii olemasolevatele kolleegidele kui ka uute-noorte spetsialistide seas. Me toetame õppimist ja individuaalset arengut ning edendame tervist. Pakume rikkalikku valikut koolitusi, mille abil end arendada ja hoida oma teadmised ajakohasena,“ kinnitab dr Popov. Alustavatele juhtidele on LTKH-s näiteks juhtimiskoolitused ja huvitav sisseelamisprogramm. See on hea võimalus sisekarjääriks nii kogenud kui ka noorema ambitsioonika kolleegi jaoks.