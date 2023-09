Kuue kuu euribor ületas nelja protsendi piiri

Eile teatas Euroopa Keskpank, et tõstab intressimäärasid 0,25%. Intressimäärade tõus mõjutab ka euribori.

Kolme kuu euribor on nüüd 3,867%, 12 kuu euribor 4,159 %.

Euroopa Keskpanga (EKP) ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. Kui hinnad majanduses kerkivad liiga kiiresti, st kui inflatsioon on liiga hoogne, aitab intressimäärade tõstmine seda aeglustada.

EKP ekspertide septembrikuu makromajanduslikus ettevaates euroala kohta prognoositakse, et keskmine inflatsioon on 2023. aastal 5,6%, 2024. aastal 3,2% ja 2025. aastal 2,1%. 2023. ja 2024. aasta prognoose on korrigeeritud ülespoole ning 2025. aasta oma allapoole.