Eduka börsidebüüdi teinud Armi aktsia läks lendu

Armi aktsia tõusis eile 63,59 dollarini ehk ligi veerandi võrra võrreldes 51 dollarise märkimishinnaga. Täna avanes aktsia enam kui 5% plussis, tõustes 67,5 dollarini. Pärast veerand tundi kauplemist on tõus mõnevõrra leebunud, kaubeldes 65,5 dollari juures (+3,1%).

Kui märkimishinna kohaselt oli ettevõtte turuväärtuseks 54,5 miljardit dollarit, siis nüüdseks on see kerkinud umbes 67 miljardi dollarini.

Kiipide disainimisega tegelev Arm Holdings kaasas IPO käigus 4,87 miljardit dollarit. Armi edukas börsidebüüt on andnud täiendavat julgust ka teistele. Järgmisel nädalal börsile jõudev toidukullerifirma Instacart teatas täna, et tõstab märkimishinna vahemikku: kui varem viidati, et aktsia märkimishind saab olema vahemikus 26-28 dollarit, siis nüüd 28-30 dollarit.