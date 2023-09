Kinnisvaraportaalis on müügil üha rohkem toimivaid ärisid

Kinnisvara24 tegevjuht Urmas Uibomäe lausus, et võrreldes 2022. aasta sama perioodiga on tegutsevate äriühingute pakkumiste arv tänavu kasvanud ligi viiendiku võrra. Kinnisvaraportaali statistika aga ei kinnita seda, et rendilepinguga äride müümine oleks kasvanud seoses järjest süveneva ebakindla olukorraga majanduses. „Tegemist on eelkõige toimivate ja enamasti ka kasumit teenivate äride pakkumistega ning selliste rendilepingute müümine koos kinnisvaraga on olnud kasvutrendis juba mitme aasta jooksul. Samuti on tõusnud ka päringute arv – võrreldes eelmise aastaga on pakkumiste arv kasvanud 20% ja otsingute arv ligi 10%,“ tõi Uibomäe välja.