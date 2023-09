Päev börsil: Tallinna börs hakkas uuesti kerkima

Tallinna börsi põhinimekirjas on enim kerkinud Pro Kapital Grupp, Coop Pank, PRFoods ja Arco Vara. Miinuses on kolm aktsiat: EfTEN Real Estate Fund, Tallinna Vesi ja Ekspress Grupp. First North alternatiivbörsil ning lisanimekirjas on suurimad tõusjad Bercman Technologies, Modera ja Robus Group.