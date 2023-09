Kunagine suureksportöör on hädas ja teel pankrotti

Selle aasta augusti keskel kuulutati välja käsutuskeeld Sillamäe kütusemüüja ning transpordifirma Evail Oil varadele ning määrati ka ajutine pankrotihaldur. Veel mõni aasta tagasi ulatus ettevõtte maksustatav kvartalikäive miljonitesse eurodesse, ent selle aasta teiseks kvartaliks oli see langenud umbes 120 000 euroni. Firmal on üleval ka üle 10 000 euro suurune maksuvõlg.

Evail Oili ajutine pankrotihaldur Tiia Kalaus ütles Ärigeeniusele lühidalt, et käesolevaks ajaks on ettevõtte majandustegevus suures osas lõppenud. Tema sõnul on töös vaid jooksvad lepingud transpordi vallas, kuid need on väga lühiajalised ning vastavalt vajadusele.