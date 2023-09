VIDEO | Eestlaste vanusekontroll võib peagi puudutada paljusid ostjaid üle Eesti

Mis on VIID?

Millist probleemi lahendate?

Mille abil ja kuidas vanust tuvastate?

Esimesel kasutuskorral tuleb kliendil läbi teha registreerimisprotsess. See tähendab seda, et skaneerimine tuleb oma isikut tõendava dokumendi mõlemad pooled ning seejärel teha pilt oma näost. Meie tuvastame inimese, võrdleme nägu dokumendil oleva pildiga, kinnitame inimese sünniaja ning seejärel salvestame kasutaja näo face ID-ga sarnaselt. See on vajalik, et igal kasutuskorral VIID-i rakendust avades saaksime teha tuvastuse, et inimene, kes soovib alustada vanusetuvastust, on ikka see sama inimene, kes oli registreerides. Igal järgneval korral, kui vanust tuvastada läbi VIID lahenduse, tuleb teha ainult näo skaneerimine ning meie kuvame ekraanile QR koodi, mis skaneeritakse omakorda iseteeninduskassase sisse.