Võimalik vaid Soomes. Töötukassa pakkus 48-aastasele naisele lõbusat ametit, mis teda siiski solvas

48-aastane soomlanna sai aga võimaluse hakata tööle päkapikuna. Varasemalt oli ta tegev olnud toitlustuse valdkonnas ning nii leidis töötukassa, et see koht on talle sobiv. Päkapiku ülesanded on mitmekülgsed, tema päev võib koosneda piparkookide küpsetamisest, kelgutamisest ja klientide lõbustamisest. Restoranipidajaks õppinud naine töötas viimased aastad riigi transpordi- ja sideagentuuris erieksperdina. Ametikohale kandideerimise lõpptähtaeg on 31. oktoober.

Naine luges talle tulnud pakkumist lõbusas tujus, kuid leidis, et see ei tundu kokku minevat tema varasema töötamise ajalooga. Ta saatis teate ka sõpradele edasi ja nemadki said südamest naerda. Siiski oli ta ka solvunud, et sellise pakkumise sai.

Naine on töötu tööotsija olnud alates kevadest. Ta ütleb, et see on tema enda võetud paus enne toitlustussektorisse naasmist. Suvel töötas ta osalise tööajaga ühes restoranis. „Mõtlesin teha väikese pausi. Vahel tuleb puhata ka,“ ütles ta kohalikule meediale. Töötukassast saab ta piisavalt raha, et pausi pidada. Ta ei täpsustanud kui suur see summa on.

Töö olla raske

Soomes kehtiva mudeli puhul valib töötu põhimõtteliselt ise, millistele ametikohtadele ta kandideerib. Kuid kui sa saad töötu abiraha, siis võib pidev pakkumistest keeldumine kaasa tuua ka hüvitise kaotamise. Keeldumiseks peab olema mõjuv põhjus. Esimesel kolmel kuul võib keelduda tööst, mis ei vasta hariduse või varasema töökogemuse põhjal nõutud oskustele. Too 48-aastane naine peab kord kolme kuu jooksul kindlasti tööle kandideerima. Tal on kohustus kandideerida päkapiku ametikohale, aga ta ei pea tingimustega ilmtingimata leppima.

„Loodan, et töötukassa inimesed mõtleksid edaspidi sellele, millised on tööotsija oskused, mitte ei pakuks neile suvalist tööd. Tean inimesi, kes on seda tööd teinud - see ei ole kerge ja ma ei tahaks seda oma vanuse juures katsetada.“