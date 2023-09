Venemaast on saanud maailmas üha olulisem nisutarnija. Sel aastal tõuseb taas nende turule toodava vilja maht. Paradoks on see, et Venemaa rekordiline eksport ja selge esikoht maailmas toob nisu hinna alla, kuigi üles läks see nende enda alustatud sõja tõttu, olles maailmas üks inflatsiooni kergitajaid.

Üks Venemaa sõjategevuse osa on olnud sadamate pommitamine ja blokeerimine. See on mõjunud märgatavalt Ukraina toiduekspordile ja aidanud kaasa sellele, et Venemaa on nisuturul aina domineerivam. Tundub, et kui finantseerimine ja logistika tekitasid neile pärast sõja eskaleerumist probleeme, siis nüüd on probleeme aina vähem.