Kui palju turundajad Eestis palka saada soovivad?

Pooled turundusvaldkonna töötajad tõid uuringus välja, et nende põhipalk on aastaga tõusnud ja 43% valdkonna töötajatest olid viimase aasta jooksul saanud ka preemiaid ning lisatasusid, mille osatähtsus oli 93% nende töötasust.

Turundajad on tööotsingutel aktiivsed

Enam kui pooled turundajad (58%) on tänavu saanud kutseid uuele töökohale kandideerimiseks, mida on enam kui kõikide vastajate seas keskmiselt (43%).

Uuringu tulemused näitavad, et turundusvaldkonna töötajad on keskmisest enam avatud töökohavahetusele – tervelt 40% turundajatest on kandideerinud viimase kuue kuu jooksul uuele töökohale, mida on märksa enam kui Eestis keskmiselt (26%). Töökoha vahetamisel kerkib pisut ka turundajate palgaootus, tõustes 2368 euroni.