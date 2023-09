FOTOD | Zara avas Lätis Baltikumi esimese tulevikupoe. Mida see endas sisaldab?

Zara pood Spice’i keskuses on olnud avatud aastast 2007 ja selle ajaga on selle pindala kahekordistunud. See oli pikalt üks väiksemaid Zara poode, kuid Apranga Groupi peadirektor Rimantas Perveneckas peab seda tõeliseks tuhkatriinulooks - sellest on saanud moodsaim ja digitaalselt integreerituim kauplus Balti regioonis. Klientidele pakub see ainulaadset ostlemiskogemist.

Selle sees on integreeritud RFID-tehnoloogia. Uuendus võimaldab klientidel tellida oste internetist ja saada need kätte ilma töötajaga suhtlemata. See on võimalik tänu uuele „Click & Collect“ teenusele.

RFID-iga integreeritud kauplus võimaldab klientidel nõuda proovikabiinist väljumata teise suurusega rõivaid ja jalanõusid. Samas võimaldab tehnoloogia reaalajas vaadata kõiki saadaolevaid suuruseid ja tootespetsifikatsioone.

Ka kaupluse valgustussüsteem on täielikult ümber kujundatud ja automaatika on kasutusel ka kaupluse sisemistes toimingutes. Ruumides on kasutatud looduslikke materjale. Töötajate töötingimused on paranenud.

Apranga Groupil on 164 kauplust, millest 97 asuvad Leedus, 43 Lätis ja 24 Eestis. Kogupindala on neil 88 500 ruutmeetrit.