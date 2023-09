FOTOD | Kurb lõppmäng on alanud. Kriisides murdunud kodumaise mahlatootja vara on müügis

Üle 30 aasta tegutsenud Largo AS loodi Eesti kapitaliga ning ettevõte tootis erinevaid mahlu, nektareid ja kontsentraate. Tänaseks on firma pankrotis ja tema vara on müügis.

„Ei olegi midagi kommenteerida. Vaadake, mida on teinud toorainehinnad ja kõikvõimalikud energiahinnad,“ selgitas aasta alguses Largo endine juhatuse liige ning 2020. aastal ettevõtte koos tootmisvõimekuse ja muu varandusega omandanud Thule Capital Holding OÜ juhatuse liige Asso Laido.

Laido sõnul on nemad olnud Largoga seotud vaid kriisist kriisini. „Koroonakriis, energiakriis, sõjakriis, toorainekriis jne. Energia oli see, mis lõplikult asja paika pani,“ tõdes ta.

Thule Capital Holdingu esindaja kinnitas, et ettevõttes ei nähtud jätkamiseks võimalust, samuti ei leidunud ka võimalikku ostjat.

Vara müük ebaõnnestus taas

14. aprillil kuulutati välja AS Largo pankrot ja pankrotihalduriks nimetati Jüri Truuts. Tänaseks on juba müügis pankrotivara, milleks on tehas Võhmas, Põhja-Sakala vallas. Äsja lõppes selle teine oksjon, kus alghinnaks oli 500 000 eurot. Varem oli seda püütud müüa sada tuhat eurot kallimalt. Sel nädalal kukkus oksjon läbi ning vara on taas ümberhindamisel.

Oksjonikuulutuse ja fotodega saab tutvuda siit. Nüüd tuleb juba oodata uut, odavama alghinnaga oksjonit.

Raskustes juba pikemat aega

Ärigeenius kirjutas möödunud aasta lõpus, et ettevõte lootis näha uute omanike all nii toodangu kui käibe kasvu, kuid numbrid räägivad enda eest. Kui enam kui kümme aastat tagasi, 2012. aastal näitas Largo rohkem kui 2,2 miljoni euro suurust käivet, siis 2022. aastaks oli see kärbunud 420 597 euroni. 2021. aastal näidati 688 569 eurost puhaskahjumit. Lisaks on ettevõttel enam kui 95 000 euro suurune maksuvõlg.

Juba möödunud veebruaris rääkis Largo tegevjuht Margus Vetka Ärilehele, et toorainete hinnatõus on olnud pretsedenditu. Hoolimata raskest seisust ei soovitud tollal kanda kogu hinnatõusu jaekaubandusse edasi ning kuna 2021. aastal suudeti müüki kolmekordistada, oli ettevõttel võimalik hinnataset säilitada. Samas oldi otsuste ees, kas sortimendis tuleks teha muudatusi, sest mõju avaldas ka kuumast tingitud kehv saagikus.