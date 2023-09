Gridio uus ärisuund viis ettevõtte Prantsusmaa energiahiiu prestiižikasse programmi

„TotalEnergies programmi pääsemine on suur tunnustus Gridiole ja on ka märk sellest, et energiahiiud mõtlevad järjest aktiivsemalt, kuidas elektriautode omanikele digitaalseid lahendusi pakkuda,“ sõnas Gridio tegevjuht Konrad Hanschmidt.

Märkimisväärne on seejuures see, et Gridio on ainuke targa laadimisega tegelev ettevõte, kes 200 kandidaadi hulgast välja valiti.

Euroopa juhtivaid platvorme

Kaks aastat peale esimestele Eesti Tesla kasutajatele mõeldud targa laadimise äpi turule laskmist on Gridio tänaseks Euroopas üks juhtivaid platvorme, mis reguleerib elektriautode laadimist. Gridiol on praegu kasutajaid rohkem kui 20 riigis, millest lõviosa on Skandinaavias, Hollandis ja Saksamaal. Igapäevaselt laeb Gridio äpi küljes rohkem kui 7000 elektriautot.

Edu eraklientidega on kasvatanud huvi ka ettevõtete seas, kelle klientidel või töötajatel on elektriautod. Sellel aastal on Gridio asunud laiendama oma teenuseid äriklientidele, võimaldades neil tutvustada nutikat laadimist oma kaubamärgi all.

Aasta alguses astus Gridio olulise sammu, võimaldades Leedu suurimal elektrifirmal Ignitis pakkuda enda mobiilirakenduse sees targa laadimise teenust läbi Gridio. Möödunud nädalal alustas ettevõte koostööd Saksamaa ühe suurima elektriautode platvormiga, võimaldades autode omanikel saada CO 2 krediite säästva laadimise eest.

Sääst üle 300 euro

Gridio senisele kasvule on pannud aluse ettevõtte tarkvarapõhine lahendus, mis ühendub otse elektriautode ja nende laadijatega, ilma lisariistvara vajamata. See tähendab, et lõppkasutajal kulub ainult mõni minut, et oma auto laadimine börsihinda jälgima panna. Esimesena siin regioonis lisas Gridio suvel ka võimaluse integreerida päikesepargid targa laadimisega, võimaldades odavate hindade võrku müümise asemel auto akusse rohkem enda toodetud elektrit suunata.