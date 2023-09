Standardi müük jõudis lõpule. Mööblitootja sai uue nõukogu

„Mul on hea meel, et uus verstapost Standardi ajaloos on alanud. Oleme terve suve kõvasti tööd teinud ja meie Kose tehases valmib iga nädal sisustust nii Eesti kui piiritagustele klientide. Uues nõukogus on esindatud pikaajaline kogemus erinevatest valdkondadest, mis on kahtlemata suure väärtusega, et ettevõtet edasi viia,“ sõnas Standard AS nõukogu esimees Priit Tamm.