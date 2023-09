Soome toidukaubad ei ole Venemaalt kadunud, vaid on lihtsalt muutunud „eksklusiivseks“. Teisisõnu, need ajad, mil Soome tooted olid iga Venemaa supermarketi riiulil, on möödas, kuid Läänest pärit toiduained on endiselt saadaval. Vähemalt siis, kui tead täpselt, millistest poodidest neid otsida.