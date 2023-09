Ukraina kaebab Poola, Ungari ja Slovakkia teraviljakeelu tõttu kohtusse

Kuigi Ungari täiendavad keelud on peamiselt sümboolsed, arvestades, et Ukraina ei ekspordi sinna palju veise- või sealiha, mõjutavad Poola meetmed märkimisväärset osa Ukraina ekspordist, ütles Katška. Ta lisas, et kui Varssavi neid lisakeelde ei tühista, „oleme sunnitud vastumeetmeid rakendama ning keelaksime puu- ja köögiviljade impordi Poolast“.

Ungari ja Poola valitsused on öelnud, et nad tegutsevad, et kaitsta oma põllumajandustootjaid Ukraina toodete järsu sissevoolu eest, mis on alandanud hindu, kuid Katška vastas, et see põhjendus on ebatäpne. Tema sõnul ei aita Poola keeld põllumajandustootjaid ega mõjuta hindu, sest hinnad on globaalsed. Katška sõnul põhinevad otsused avalikul arvamusel.