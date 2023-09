Rahandusministeeriumi tänavune finantskirjaoskuse uuring kinnitab: 18–29-eluaastased noored on suurimad säästjad. Ja mitte ainult. Selgub tõsiasi, et aktsiatesse või osakutesse investeerib kõige rohkem 20–29-aastaste vanusegrupp. Teisisõnu väga suur hulk noori, kes käivad ülikoolis.

Uue kooliaasta alguse puhul uuris Delfi Ärileht neljalt investeerimishuvilisest tudengilt, miks ja kuhu on nad otsustanud investeerida. Vastustest kumab läbi tõsiasi, et rahaasjade korraldamises on muutunud iseenda panus üha tähtsamaks.