Aadrilaskmine idusektoris. Eesti idufirmad on silmitsi viimase kümne aasta suurima kriisiga

Eelmisel nädalal andis ettevõte teada, et koondab üle poole töötajatest, neist 80 Eestis. Augusti algusest on Euroral ka ligi 721 300-eurone maksuvõlg, millest vähem pool on ajatatud. „Koondamiste eesmärk on ettevõttele täpsema fookuse seadmine ja kulubaasi vähendamine, et järgmisel aastal kasumisse jõuda,“ põhjendas koondamisotsust Eurora juhatuse liige Kaie Hansson.