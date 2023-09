LHV juhid müüsid pea miljoni euro eest aktsiaid

Kõige rohkem aktsiaid müüs LHV Groupi juht Madis Toomsalu, kes vabanes 170 000 aktsiast hinnaga 3,5 eurot aktsia kohta. Kokku teeb see 595 000 eurot.

Eelneval kolmel aastal väljastatud optsioonide eest on Madis Toomsalul õigus saada tulemustasuna kokku 860 310 LHV Groupi aktsiat ning Martti Singil 506 410 aktsiat.

Aktsiaoptsioonide väljastamise eesmärk on LHV Groupi sõnul luua tingimused, kus LHV ja Grupi ettevõtete juhatuse ja nendega võrdsustatud töötajate ja võtmetöötajate pikaajalised eesmärgid ja huvid oleksid kooskõlas LHV aktsionäride pikaajaliste huvidega. Teine eesmärk on pakkuda tööjõuturul konkurentidega võrdväärset tasustamissüsteemi.

„Juhtide jaoks on ajaaknad väga piiratud, mil on võimalik LHV Groupi aktsiatega isiklikke tehinguid teha. Juhatuse liikmete põhjus aktsiate müügiks on olnud raha vabastamise vajadus optsioonide realiseerimiseks järgmisel aastal ning investeeringutega seotud tulumaksukohustuse saabuva tähtajaga,“ lisas Rum.