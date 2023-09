Nafta hind ligineb 95 dollarile

Hinda on kergitanud nii OPEC+ tootmiskärped kui ka USA majanduse oodatust parem käekäik. Toornafta varud on selle tõttu vähenenud ning turul suurenevad panused jätkuvale hinnatõusule, kirjutab väljaanne Bloomberg. Nafta hinna tõus tähendab omakorda suuremat inflatsioonisurvet.

„Oleme juba ammu väitnud, et 2023. aasta teisel poolel muutub naftaturg üha pingelisemaks,“ ütles A/S Global Risk Managementi uuringute juht Arne Lohmann Rasmussen Bloombergile. Tema sõnul on vaid aja küsimus, millal on näha 100 dollari piiri testimist.