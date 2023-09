Novaturas hakkab enda aktsiaid tagasi ostma

Turismisektoris on töötajad ettevõtte selgroog ning seepärast seadis Novaturas uues kasvustrateegias nende kaasamise ja heaolu prioriteediks, ütles ettevõtte juht Vitalij Rakovski. „Kuna keskendume ettevõtte jätkusuutlikule pikaajalisele kasvule, anname Novaturase töötajatele Leedus, Lätis ja Eestis aktsiaoptsioone,“ lisas Rakovski.

Reedel lõpetas Novaturase aktsia kauplemispäeva hinnal 3,3 eurot. Täna on see langenud 3,27 euroni.

Novaturase müügitulu oli teises kvartalis 62,9 miljonit eurot, mida oli napilt enam kui mullu (62,4 miljonit eurot). Poolaasta peale ulatus müügitulu aga 102,5 miljoni euroni (91,6 miljonit eurot aasta tagasi). Reisijaid oli kokku 124 372, mida oli 3% vähem kui mullu. Neist umbes pooled on Leedu kliendid, eestlasi ja lätlasi on mõlemat suurusjärgus veerand. Eestis on firma tuntud Novatoursi brändi kaudu. Vaata pikemalt siit.