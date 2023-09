Tehnopoli AI töötuba rahastab ligi 300 000 euroga seitsme ettevõtte tehisintellekti projekti

Töötoas osalesid väljakutsetega: Hansab, Augmental Technologies, Digital Sputnik Lighting, Folderit, GScan, Moticheck, Polite, Rexplorer, Seventh Sense, Soundfree, Tänavapuhastuse AS, Werk IT, DriveX Technologies, EnLife, TEMPEST.

Tehnopoli äriarendusjuht Martin Goroško ütles, et sellesse vooru laekus üle 40 avalduse ja töötuppa valitud projektid paistsid silma keerukate- ja uudsete AI vajaduste poolest. „Rõõm on näha, et pilootprojektide tase läheb iga töötoaga järjest kõrgemaks. Seekord olid AI rakendusi nõudnud väljakutsed tehniliselt keerukamad ning tehisintellekti rakendamine oli seotud ärilise kasvuhüppega selles ettevõttes. AI on selgelt kuum teema ja üha enam ettevõtteid tunneb huvi, kuidas selle abil oma ettevõte tulevikukindlaks muuta,“ sõnas Goroško ja lisas, et AI arenguprogramm ühtib Tehnopoli eesmärgiga toetada maailma muutvaid ettevõtteid ja innovatsiooni.

Augmental Technologies (40 000 eurot) – Füsioteraapia sessioonide dokumenteerimine ning visualiseerimine ravisoovituste automaatseks koostamiseks.

DriveX Technologies (58 000 eurot) – Autole parandustööde vajaduse ennustamine piltide põhjal.

GScan (75 000 eurot) – Subatomaarsete osakeste trajektooride põhjal ruumi rekonstrueerimine 3D-mudeliks.

GScani kaasasutaja ja tehnoloogiajuht Märt Mägi ütles, et AI töötoa näol on tegemist suurepärase initsiatiiviga. „Selleks, et Eesti ettevõtted globaalses konkurentsis püsiks, on vaja parendada tooteid ja teenuseid ning optimeerida ettevõttete siseseid protsesse. AI on ideaalne lahendus kõige eelneva saavutamiseks.

Tehnopoli ja MKM-i poolt korraldatav AI töötuba on suurepärane võimalus ettevõttel võtta see nädal ja otsida oma probleemidele AI-põhine lahendus. Selleks pakuvad tuge nii äri- kui AI-mentorid ja kui endal ettevõttes AI kompetents puudub, leiab ka koostööpartneri. GScanil on AI kompetents majasiseselt olemas, aga isegi meie kaasasime tugeva koostööpartneri MindTitani, sest arendusressurssi napib kõige koheseks realiseerimiseks ja vahel on hea, kui väljaspoolt viskab uus silmapaar su probleemistikule pilgu peale. Kokkuvõtlikult oli AI töötoas osalemine väga huvitav kogemus – nädal aega pingutust ja kohene tagasiside. Käiks kõik asjad nii kiirelt!“ ütles Märt Mägi.

DriveX Technologies tegevjuht Rauno Sigur sõnas, et AI töötuba vastas nende ootustele ja enamgi veel. „Töötuppa kutsutud eksperdid nii ärilisest kui tehnilisest vaatest olid meile suureks abiks projekti planeerimisel ning lihvimisel. Väga inspireeriv oli tutvuda ka teiste ettevõtete ideedega. Konkurents oli tihe ning see sundis meidki rohkem pingutama! Soovitame AI töötoas osaleda just suurematel ettevõtetel, kes suudavad hästi defineerida oma ärilised väljakutsed ning kellel on samas arusaam, et elevanti tuleb süüa tüki haaval. Võimalus liituda Tehnopoli töötoaga koos usaldusväärse tehnoloogiafirmaga on suurepärane. Idufirmadele on see samuti väga hea platvorm, et anda hoogu oma uuenduslikele toodetele,“ ütles Sigur ja lisas, et Tehnopoli toel saavad nad oma toote turule tuua planeeritust varem ning saavutada turul konkurentsieelis.

Juba oktoobris on ettevõtetel võimalus osaleda Tehnopoli AI kiirendis. Kandideerima on oodatud Eestis registreeritud iduettevõtted, nii olemasolevate hargettevõtete tiimid kui ka teadlaste ja tudengite meeskonnad, kelle ideed ja lahendused kasutavad tehisintellekti ning on suunatud nii tööstuse kui ka andmeintensiivsetele ettevõtetele. Kõik AI kiirendisse valitud ettevõtted saavad arendusprojekti elluviimiseks 10 000-eurose rahastuse.

AI töötuba ja kiirendi on osa Tehnopoli AI arenguprogrammist, mis on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt. AI arenguprogramm koosneb 2023. ja 2024. aastal neljast töötoast, mille raames jagatakse AI arendusprojektidele rahastust.