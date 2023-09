Päev börsil: Tallinna börs hakkas uuesti kukkuma

Mis veel toimus?

Eesti parima rahablogi autor on anonüümne tuvimaski taha peituv Rahakratt. Ei, ta ei alustanud issi liisitud bemmiga või päranduseks saadud miljonitest. Ta alustas 18-ruuduses korteris, kui käis 1000 euro eest kontorirotina oma hinge müümas. Ja siis sai karikas täis! Viimases „Eesti Eso“ podcastis käis külas Rahakratt – täiesti keskmine magalarajooni inimene, kes astub teel finantsvabaduseni juba kaheksandat aastat. Vaata siit .

Leedu reisifirma Novaturas teatas, et ostab tagasi ettevõtte aktsiaid 250 000 euro eest. Perioodil 14.-20. september saab ettevõttele pakkuda aktsiaid 3,27 euro eest. Vaata pikemalt siit .

Et aktsiaoptsioonideks ning tulumaksukohustuse tasumiseks raha vabastada, müüsid LHV juhtkonna liikmed läinud nädalal kokku ligi 720 000 euro eest LHV Groupi aktsiaid. Kõige rohkem aktsiaid müüs LHV Groupi juht Madis Toomsalu, kes vabanes 170 000 aktsiast. Vaata pikemalt siit .

First North turul kaupleva TextMagicu aktsionärid kinnitasid sammu, mis võimaldab ettevõttel dividende maksta. Loe siit .

Sarnaselt Tallinna börsile on ka Euroopa peamised börsid esmaspäeval languses. Euro Stoxx 50 on langenud 1,20%, Saksamaa DAX ligi 1,10% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 on kukkunud ligi 1,20%.