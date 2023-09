Greenstepperid – parimat teenust pakkuv ühtne meeskond

Greenstepi teenuseid hindavad kõrgelt ettevõtted, kus vajatakse tõhusat tuge nii finants-, analüütika- kui ka palgaarvestuse valdkonnas. Ikka selleks, et ettevõte saaks ise keskenduda põhitegevusele.

Koos tehakse kõik endast olenev, et oma kliente hästi teenindada - see on Greenstepi viis teha maailmast parem paik. 10% puhaskasumist jagatakse töötajate vahel ning järgmise 5 aasta jooksul investeerib ettevõtte 10% kasumist ka taastuvenergiasse.

Ettevõtte juhataja ja partner Hanna Mursula usub, et just Greenstepi inimeste töökultuur on see, mis on toonud nii suure klientide usalduse. „Praegu otsib meie pidevalt kasvav ettevõte andekaid inimesi, kes aitaksid Greenstepi klientidel oma äri laiendada,“ kutsub Hanna uusi inimesi Greenstepiga liituma. Eriti oodatud on kogemustega raamatupidajad.

Parimad raamatupidajad

„Kui meie suunas vaatavad nüüd pearaamatupidaja tasemel spetsialistid, oleme tõesti rõõmsad, sest kasvame praegu päris hoogsalt – lausa 30% aastas,“ räägib Ivi Kurg, kes juhib raamatupidamise eest vastutavat Eesti meeskonda. Ta toob välja, et selline raamatupidaja, kes teenindab kliendi ettevõtet algusest lõpuni ja on kliendi jaoks vajadusel ka nõustaja rollis, on Greenstepi meeskonda kindlasti oodatud. Muidugi on oluline, et raamatupidaja suudab teenindada kuni kontserni-suuruseid ettevõtteid, aga ametialastest oskustest vähemtähtis pole Greenstepis ka see, kuidas inimesed omavahel kokku kõlavad.

Pearaamatupidaja ja Tallinna meeskonna juht Ivi Kurg: „Greenstep väärtustab oma töötajaid ja oma kilente, pakkudes kõrgekvaliteedilist teenust ja hüvesid. Greenstepis on toredad ja asjatundlikud kolleegid, kes on oma eriala parimad spetsialistid.“

„Uute töötajate palkamisel on meile alati tähtis ka see, kuidas inimene kolleegina meie hulka sobiks. Ka kandidaat saab meie õhustikku tunnetada – kui kodune ja omane see talle olla võiks. Usume, et hästi toimivas meeskonnas on hea tööd teha, ja panustame alati sellesse, et meie inimestel oleks tööl hea olla.“