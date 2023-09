Joakim Helenius plaanib börsifirma nõukogusse naasta

See ettepanek tehakse ettevõtte aktsionäridele 10. oktoobril toimuval aktsionäride erakorralisel koosolekul. Tegu on koosolekul ainsa päevakorrapunktiga.

Joakim Helenius on AS Trigon Capitali omanik ja juhatuse esimees ning omanik ja nõukogu esimees muuhulgas ettevõtetes AS Trigon Property Development, Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ, AS Väätsa Agro ja Fenestra AS. Joakim Heleniusele kuulub 20 000 Nordic Fibreboard aktsiat ja läbi tema kontrollitavate ettevõtete 1 750 135 Nordic Fibreboard aktsiat.