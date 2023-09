Uuring: kõige peresõbralikumaks peetakse IT-sektorit

Peresõbralikkus saab alguse usaldusest

Programmi läbinud päästeamet on töötajatele loonud väga mitmekülgseid võimalusi paindliku tööaja ja -koormuse kujundamiseks, vaimse ja füüsilise tervise toetamiseks ning hea juhtimise tagamiseks. Küsimusele, kas peresõbralik tööandja eeldab ka tööandjasõbralikku peret, vastab päästeameti personalijuht Katrin Ehala, et head suhted on tõepoolest vastastikused.

Saaremaal ning väljaspool Eestitki paljudes riikides tegutseva elektroonikatööstusettevõte Incap lükkab ümber müüdi, justkui tootmisettevõttes poleks paindlikkus ja peresõbralikkus võimalik. „Näeme oma praktikast, et need hirmud ei ole üldse põhjendatud. Piirangutest saab üle, see sunnib just ekstra pingutama. Pere- ja töötajasõbralikkuse võti on inimlikus suhtluses ja töötajate kaasamises ettevõtte tegevusse. Ülioluline on märgata inimest päriselt, jagada tähelepanu, suhelda. Sellest hakkab kõik pihta,“ ütleb Incap Electonics Estonia administratsiooni- ja finantsjuht Ene Tampuu.