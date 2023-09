VIDEO JA FOTOD | Pankade esindajad käisid Kaja Kallasega kohtumas. Olavi Lepp erimaksu ideest: see rikuks ettevõtluskeskkonda

Kohtumise täpset sisu ei soovitud hiljem kommenteerida. Hommikul oli veel õhus, et ehk jagab ajakirjanikele arutelust muljeid ka peaminister Kaja Kallas, ent kokkuvõttes ta seda siiski ei teinud.

Swedbanki Eesti juht, ühtlasi pangaliitu tüüriv Olavi Lepp märkis, et pankade esindajad tutvustasid oma mõtteid ja ootavad nüüd, mis arvavad sellest koalitsioonipartnerid. Ehk Kaja Kallas peaks pankade seisukohti tutvustama teistele ministritele.

Sellest oli möödunud nädalal juttu ka Vihulas toimunud eelarvearuteludel. Reformierakond on selle osas olnud pigem skeptiline.

Pangad antud maksuideega ilmselgelt nõus ei ole olnud. LHV panga juhatuse esimees Kadri Kiisel ütles Delfi Ärilehele, et tegemist on ühe sektori erikohtlemisega ja pikemas perspektiivis majandusele kahjuliku ideega. Ta lisas: „Pangad on ainukesed ettevõtted Eestis, millele juba kehtib erandlik kasumite avansiline tulumaks.“