Täna päeval on elektri börsihind kahel tunnil miinuses

Kõige kallim on börsielekter täna õhtul kella 20 ja 21 vahel, makstes siis 170,10 eurot megavatt-tunni kohta. Päeva keskmine hind on 81,38 eurot/MWh.

Nord Pooli elektribörsi Baltikumi turu juht Ingrid Arus ütleb, et madala hinna taga on vähendatud energiavoog Eestist Lätti (620 MW), mistõttu oleme kella 12-st kella 15-ni samas hinnaklassis Soomega. „Järgmistel (ja ka eelmistel) tundidel aga oleme samas hinnaklassis Läti ja Leeduga,“ lisab ta.

Põhjamaades – Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis – on elektri börsihind täna päev läbi nulli lähedal. Arus toob välja, et see on nii tugeva tuule ja kõrge veetaseme tõttu reservuaarides. Lätis ja Leedus on päeva keskmine aga 95,17 eurot megavatt-tunni kohta.