Analüüs kinnitab: pea iga viies Eesti noor tegeleb investeerimisega

Selleaastasest rahandusministeeriumi finantskirjaoskuse uuringust selgub, et noored on keskmisest Eesti elanikust usinamad raha kogujad – kui viimasel aastal on mingil viisil raha kõrvale pannud 74% Eesti elanikest, siis 18–29-aastaste seas on näitaja lausa 91%.

LHV Noortepanga projektijuhi Laura Raudsepa sõnul on aga tudengite raha kogumise viisid erinevad. „Uuringust on näha, et 18–19-aastased eelistavad raha kogumise viisina eelkõige sularaha hoidmist, samas kui 20–29-aastased investeerivad selle aktsiatesse või krüptovaluutadesse. Ka LHV Noortepanga statistika näitab, et 19,1% Noortepanga klientidest vanuses 18–25 on endale avanud Kasvukonto,“ sõnas Raudsepp.

Peamine eesmärk kodu ostmine

Oluline erinevus esineb ka raha kogumise eesmärkide lõikes – kui reisimine ja hobid on eelkõige eesmärgiks noorematele inimestele, siis alates 20. eluaastast on tugevalt eristuv eesmärk eluaseme või muu kinnisvara ostmine, mida soovib teha 46% raha koguvatest noortest.

Samuti on finantskirjaoskuse uuringust näha, et noored täiskasvanud ehk 20–29-aastased on usinad tulude ja kulude planeerijad. „Teistest vanuserühmadest enam kasutavad 18–29-aastased noored eelarve pidamiseks just pangarakendusi või muid elektroonilisi vahendeid – mida noorem vanuserühm, seda populaarsem selline lahendus on,“ lisas Raudsepp.

Samas on tudengite seas ka kõige suurem finantsiline ebakindlus – näiteks 49% 18–29-aastastest noortest tuleks toime ootamatu kulutusega, mis on kuusissetuleku suurune. „Ka LHV statistika näitab, et vanuses 18–25 noorte seast on 55,9%-l kuu lõpus kontojääk väiksem kui 100€. Siin võib olla üheks selgituseks see, et noored kannavad kohe kuu alguses raha oma kogumiskontole või investeerivad selle ning katavad muid kulutusi ülejäänud summast – seetõttu on kuu lõpus nende kontoseis väiksem, kuid sääste tegelikult rohkem,“ sõnas Raudsepp.

Noored täiskasvanud on finantsteadlikud