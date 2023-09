Bigbanki juht: nõua pangalt, et iga sent su kontol teeniks

„Tähtajaliste hoiuste teema on konkurents viimase aasta jooksul enam-vähem paika loksutanud, nüüd on aeg nõudmiseni hoiuste ehk selle raha käes, mida pikaks ajaks investeerida ei saada või taheta,“ rõhutab Pechter ning meenutab, et veel eelmise aasta kevadel pakkusid suured kommertspangad oma klientidele ka tähtajalise hoiuse puhul nullilähedast tootlust. „Eks suurpankade pakkumised sörgivad ka täna pigem väiksematel sabas, aga võrreldes eelmise varasügisega on pilt kliendi vaates ikkagi palju parem,“ lisab Pechter.

Bigbanki juhi sõnul näitavad viimase nädala uudised, et intresside langetamist lähiajal endiselt oodata ei ole ja seetõttu peaks ka iga inimese pangakontol olev raha, olgu summad kuitahes väikesed, teenima. „Olgu kasvõi protsent või paar aasta baasil, aga oluline on põhimõte - kui sinu raha teenib pangale isegi soodsaimalt välja antud kodulaenult pea kuus protsenti, siis on õiglane, et ka sina teenid sellelt oma osa,“ arutleb Pechter.

Jonna Pechter selgitab, et nii laenamisel kui ka oma raha teenima panemisel on oluline valida parim pakkumine. „Pangad on Eestis kõik ühtmoodi litsentseeritud ning kuni saja tuhande euro suurustele summadele kehtib igas pangas riigipoolne kaitse Tagatisfondi näol,“ meenutab Bigbanki juht põhitõdesid.

„Palju pahandust teinud inflatsioonile vastu hakkamiseks tuleb kõik oma säästud kindlasti investeerida. Konservatiivne soovitus on tähtajaline deposiit. Suurema investeerimiskogemuse ja -julguse puhul on kindlasti veel päris mitmeid alternatiive, nagu aktsiad, fondid ja võlakirjad. „ soovitab pangajuht.

Ka need säästud, mida inimene pikemaks ajaks investeerida ei julge või ei saa, saab ja tuleb täna teenima panna. „Meie säästuhoiuselt teenib täna 2,5% ka nii, et vaid kolmepäevase etteteatamisega saab raha mistahes tasu või trahvita uuesti vabalt kasutada ja kätte saab ka kõik selleks ajaks kogunenud intressid,“ toob Bigbank Eesti juht Pechter lõpetuseks ühe praktilise näite.