Eesti tehnoloogiaettevõtete väärtused pärast dopingu kadumist

Kui 2020 aasta kevadel kauplesid CEE piirkonna avalikud SaaS ettevõtted turul keskmise käibekordajaga ca 7, siis 2021 aastal kerkisid need 14ni. 2023. aasta augustiks oli käibekordaja langenud 6,5-ni. Selline trend väärtuse muutumisel on läbiv enamuse tehnoloogiasektori ettevõtetele puhul.

Investorid teevad täna ostuotsuseid rohkem kaalutledes ja on karmistanud oma ostuvalikuid. Kahjumlikelt ettevõtetelt nõutakse kas kahjumi olulist vähendamist või veel mõni aasta tagasi ketserlikuna tunduda võinud paari kvartaliga kasumisse jõudmist.

Investeeringud Eesti tehnoloogiaettevõtetesse on 2023. aastal kahanenud 90% võrreldes 2022. aastaga. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et viimased kaks aastat moodustas Bolti poolt kaasatud raha ca 50% Eesti tehnoloogiasektorisse tehtud koguinvesteeringust. Sel aastal Bolt täiendavat raha kaasanud ei ole. Ka teistesse tehnoloogiaettevõtetesse tehtavad rahapaigutused on oluliselt vähenenud. Väga mitmed Eesti ettevõtted kaasasid 2022. aastal veel enne majanduslanguse algust märgatavad summad (2022. aasta oli 1,3 miljardi euro kaasatud kapitaliga sektori ajaloo edukaim), mis tagas neile piisava finantspuhvri majanduslanguse üleelamiseks.