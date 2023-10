Viis head võtet. Kuidas hoida oma ettevõtet küberkurjategijate eest?

Partnerite kontrollimine

Oma süsteemide korras hoidmine on muidugi esmavajalik samm, aga sellest on vähe kasu, kui võrku pääsevad ka kasutajad, kelle arvuteis toimuvast pole mingit ülevaadet. Nüüdisaegse ettevõtte võrk peab olema mõistlikeks osadeks jagatud – külalised peaksid saama kasutada ainult piiratud funktsioonidega külaliste WiFit, oma töötajadki ei peaks pääsema arendajate või administraatorite virtuaalsele töömaale. Päris tihti on näha, et kui töötajatele antakse ligipääse, siis antakse korraga kõik õigused - kõik töötajad on justkui administraatorid. Ja kõik töötabki väga hästi, kõik saavad kõiki funktsioone kasutada, aga kui mõni parool lekib, siis lekib otsekohe nö adminni parool. See ei ole turvaline hoiak. Peale selle - üllatavalt sageli õigusi ainult antakse, aga kunagi ära ei võeta. See tähendab, et ka kunagistel, ammu lahkunud, võib-olla konkurendi juurde tööle asunud inimestel säilib uskumatult sageli juurdepääs ettevõtte tundlikele andmetele, ning pikaajalistel töötajatel on ligipääsud kohtadesse, mille jaoks ammu enam vajadust ei ole.