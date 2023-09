Viis head võtet. Kuidas hoida oma ettevõtet küberkurjategijate eest?

Partnerite kontrollimine

Oma süsteemide korras hoidmine on muidugi esmavajalik samm, aga sellest on vähe kasu, kui võrku pääsevad ka kasutajad, kelle arvuteis toimuvast pole mingit ülevaadet. Nüüdisaegse ettevõtte võrk peab olema mõistlikeks osadeks jagatud – külalised peaksid saama kasutada ainult piiratud funktsioonidega külaliste WiFit, oma töötajadki ei peaks pääsema arendajate või administraatorite virtuaalsele töömaale. Päris tihti on näha, et kui töötajatele antakse ligipääse, siis antakse korraga kõik õigused - kõik töötajad on justkui administraatorid. Ja kõik töötabki väga hästi, kõik saavad kõiki funktsioone kasutada, aga kui mõni parool lekib, siis lekib otsekohe nö adminni parool. See ei ole turvaline hoiak. Peale selle - üllatavalt sageli õigusi ainult antakse, aga kunagi ära ei võeta. See tähendab, et ka kunagistel, ammu lahkunud, võib-olla konkurendi juurde tööle asunud inimestel säilib uskumatult sageli juurdepääs ettevõtte tundlikele andmetele, ning pikaajalistel töötajatel on ligipääsud kohtadesse, mille jaoks ammu enam vajadust ei ole.

Turvanet on Telia ärikliendi internet koos küberturbefiltriga, mis eraldi ostes käiksid väikeettevõttele üle jõu, seda nii lahenduste keerukuse kui ka hinna poolest. See on põhimõtteliselt reaalajas uuenev filter, mis ei lase ettevõtte võrgust avada ohtlike veebisaite. Sedasorti leheküljed, mis teesklevad, et on osa tuntud ettevõtete võrgust või siis näiteks Microsofti toodete perekonnast, on Turvaneti abiga blokeeritud. Kasutaja saab hoiatuse, kui satub mõnele õngitsuslehele, mis küsib süütul ettekäändel sisse logimist, tegelikult tahab aga paroole varastada. Ohtlike veebilehtede nimekiri on üleilmne ja uueneb pidevalt, seda peab maailma üks tuntumaid küberturvaettevõtteid Fortinet. Turvaneti kasutamine ei eelda ka mingeid erialateadmisi, selle teenuse saab lihtsalt tellida ja unustada. On selge, et Turvanet üksi ei muuda internetti ohutuks kohaks, aga see on väga hea turvalisuse lisakiht koolitatud töötajate ja uuendatud tarkvara kõrval.