Eksklusiivne otseülekanne Delfi Ärilehes. Homme esineb fenomen, keda kutsutakse oma valdkonna Oprah'ks

Ferriss räägib Helsingis tootlikkusest ja innovatsioonist ning kuidas oma lähenemises neile läbi viia tõeline revolutsioon. Ta jagab kuulajatega praktilisi strateegiaid ja efektiivseid harjumusi. Ta tagab, et kuulaja lahkub infoga, millega on kohe midagi reaalselt peale hakata. Sellega saab inimene end aidata nii oma eraelus kui professionaalsetes tegemistes. Ta lubab, et muutub sinu töötamine ja mõtteviis.

Ferriss on Fortune’i poolt valitud maailma 40 alla 40-aastase inimese hulka, keda jälgida. Lisaks on ta Fast Company poolt koostatud „Kõige innovaatilisemate ettevõtlike inimeste“ nimekirjas.

Ta on investeerinud varajases faasis nii Uberisse, Facebooki, Shopifysse, Duolingosse, Alibabasse ja veel enam kui 50sse ettevõttesse. Lisaks on viis tema raamatut jõudnud New York Timesi ja Wall Street Journali bestsellerite tippu. Teiste seas ka „The 4-Hour Workweek“ (Neljatunnine töönädal) ja „Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers (Titaanide tööriistakast: miljardäride, ikoonide ja maailmaklassi esinejate taktikad, rutiinid ja harjumused).

The Observer ja teised meediakanalid on teda kutsunud „Audioformaadi Operah’ks“. Põhjuseks on tema podcasti The Tim Ferriss Show mõju. Tegemist on esimese ettevõtlusteemalise intervjuu formaadis podcastiga, millel on olnud üle 100 miljoni allalaadimise. Tänaseks on neid juba üle 900 miljoni.

Kirjastuste seas tuntakse „Tim Ferrissi efekti“, mis viitab sellele, kui suur võib olla ühe autori ja tema blogi mõju müügile. Tema tõttu võib müük kasvada kümnete tuhandete eksemplaride võrra, kui ta mõnd raamatut oma fännide armeele soovitab. Ajal, mil blogimine on pigem taandumas ja mitmed ettevõtted on oma blogid sulgenud ning blogijad areenilt kadunud, on Ferrissiga toimunud vastupidine – tema blogi mõju aina paisub.

Ferrissil on komme ette näha trende ning tema podcasti kuulavad Hollywoodi näitlejad, tippsportlased, muusikud ning muidugi suurettevõtjad.