OTSE DELFI ÄRILEHES | Täna esineb fenomen, keda kutsutakse oma valdkonna Oprah’ks

Ferriss räägib Helsingis tootlikkusest ja innovatsioonist ning kuidas oma lähenemises neile läbi viia tõeline revolutsioon. Ta jagab kuulajatega praktilisi strateegiaid ja efektiivseid harjumusi. Ta tagab, et kuulaja lahkub infoga, millega on kohe midagi reaalselt peale hakata. Sellega saab inimene end aidata nii oma eraelus kui professionaalsetes tegemistes. Ta lubab, et muutub sinu töötamine ja mõtteviis.