Riigikontroll hoiatab eurotoetuste raiskumineku ohu eest

Eestil on veel neli kuud aega, et vältida Euroopa Liidu rahastamisperioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika toetusraha kaotsiminekut, kuid raha kasutustempo eesmärgid on seni jäänud saavutamata. Rahandusministeerium on valitsust teavitanud, et probleeme on ka uue, juba alanud perioodi 2021–2027 välistoetuste rakendamisel.

Üleskutsest üheskoos pingutada ei pruugi aga piisata ning vaja on tegeleda viivituste juurpõhjustega. Kokkuhoiuajal on euroraha iseäranis magusaks leivaks ja selle paindlikust rakendamisest on Eestil ette näidata kogemused nii 15 aasta taguse majanduskriisi ajast kui ka hilisematest aastatest.

Eesti riik on saanud ja saab ka lähiaastatel Euroopa Liidult miljardeid eurosid mitmete fondide kaudu, millest tuntumad on perioodide 2014–2020 ja 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika toetused; Ida-Virumaale suunatud õiglase ülemineku fond ning taaste- ja vastupidavusrahastu. Olukord on pingeline nende kõigiga.

300 miljonit kasutamata, neli kuud jäänud

Nüüd aga võib tõepoolest terendada ka raha kaotsimineku ja oluliste projektide tegematajäämise oht. Ehkki vabariigi valitsus leppis juunikuus kokku maksta 2023. aasta III kvartali lõpuks välja 96% perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika toetustest, ei ole see rahandusministeeriumi info kohaselt enam realistlik. Neli kuud enne aasta lõppu ehk lõpptähtaega oli Eestil sellest fondist kasutamata veel ca 300 miljonit eurot.

Ehkki rahandusministeerium rõhutas juunis, et väljamaksete tempot tuleb oluliselt kiirendada, tuli augustis nentida, et pigem on läinud vastupidi. Keskmine väljamakse sellest fondist on loodetud 50 miljoni euro asemel olnud viimastel kuudel ca 30 miljonit eurot kuus.

Augusti lõpuks oli rahandusministeerium üha selgemalt väljendanud, et välistoetuste projektide tulemuslik lõpetamine võib sattuda ohtu. Ministeeriumi info kohaselt on Eesti seni suutnud kõik varasemad ühtekuuluvuspoliitika toetused pea täielikult ära kasutada.

Ka uute fondide avamine ei kulge soovitud tempos